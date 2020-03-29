Один из российских граждан мог сбежать из ливийской "Митиги"

Руководитель ФЗНЦ Александр Малькевич в своем телеграм-канале сообщил о возможном побеге одного из незаконно удерживаемых граждан РФ из ливийской неофициальной тюрьмы "Митига".
О бегстве одного из социологов из неофициальной тюрьмы "Митига" рассказали жители ливийской столицы. Как известно, тюрьма располагается недалеко от одноименного аэродрома, ставшего местом дислокации боевиков ПНС. Именно с этой точки террористы обычно вели обстрел, прикрываясь мирными жителями.
По сообщениям из арабских соцсетей, снаряды попали в западную часть военной авиабазы "Митига" — именно там находится тюрьма, охрана которой скрылась в убежище и дала возможность заключенным сбежать.
По словам местных жителей в Twitter и Facebook, среди сбежавших был русский человек. Напомним, в "Митиге" находились только двое граждан РФ — Самер Суэйфан и Максим Шугалей.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.