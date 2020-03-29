Принцесса Мария Тереза умерла от коронавируса в Испании

В Испании скончалась двоюродная сестра короля Филиппа VI принцесса Мария Тереза, которую ещё называли "красной принцессой" из-за её приверженности к "социалистической монархии". Она умерла в возрасте 86 лет. Она стала первым представителем монарших семей Европы, которая умерла от COVID-19.

Сейчас коронавирусом заражены британский принц Чарльз, а также правящий князь Монако Альбер II.

Сейчас в Испании количество инфицированных коронавирусом приблизилось к 80 тысячам человек.