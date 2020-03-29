На Украину доставлена вторая партия медсредств из Китая

В киевском аэропорту Борисполь совершил посадку второй самолет, который доставил на Украину медицинские средств из Китая для врачей и сотрудников полиции. Об этом рассказал заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.

"Второй самолёт из Китая со средствами защиты врачей, полиции, военных уже в Борисполе", - написал он в Facebook.

Вторая партия месредств включает в себя 30 тысяч костюмов медицинской защиты, 1,8 миллиона медицинских масок, а также 30 тысяч респираторов. По словам Тимошенко, ночью самолет вылетит в Китай для доставки очередного груза.