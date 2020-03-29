Президент США Дональд Трамп сообщил, что против введения карантина в штате Нью-Йорк, а также в соседних районах штатов Нью-Джерси и Коннектикут. По мнению американского лидера, в таких жестких мерах нет необходимости.

"По рекомендации команды специалистов Белого дома по борьбе с коронавирусом и после консультаций с губернаторами Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута я попросил Центры по контролю и профилактике заболеваний обнародовать рекомендации с призывом жестко ограничить передвижение", - сообщил Трамп в Twitter.

"Необходимости в карантине не будет", - добавил президент США.