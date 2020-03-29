Департамент здравоохранения штата Иллинойс сообщил о беспрецедентном происшествии. В штате от коронавируса скончался младенец, которому было менее года. В мире ещё не было случаев, когда COVID-19 уносила жизни младенцев или новорожденных.
"Еще никогда не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. Ведется расследование для установления причины смерти", - рассказала глава департамента Нгози Эзике.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.