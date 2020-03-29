В США от коронавируса впервые скончался младенец

Департамент здравоохранения штата Иллинойс сообщил о беспрецедентном происшествии. В штате от коронавируса скончался младенец, которому было менее года. В мире ещё не было случаев, когда COVID-19 уносила жизни младенцев или новорожденных.