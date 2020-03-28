Бывший глава итальянского правительства Сильвио Берлускони направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо, в котором поблагодарил за оказание помощи Италии.

"В понедельник Берлускони направил письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором поблагодарил друга и весь российский народ за помощь, оказанную Россией нашей стране в нынешний драматический момент. Этот жест Берлускони расценил, как настоящую жертву, принесенную во имя дружбы и любви к Италии и итальянцам", - сообщили представители экс-политика.

"Спасибо от всего сердца, мы это не забудем", - сказано в письме.