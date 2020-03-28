В Калифорнии от коронавируса умер подросток. Ему отказали в лечении

17-летний подросток умер от коронавируса в Калифорнии после того как ему отказали в медицинской помощи из-за отсутствия страховки.

"В пятницу он был здоров и общался со своими друзьями. В среду он уже был мертв", - сообщили журналисты телеканала CBS.

Известно, что после отказа парень направился в другую клинику, чтобы получить медицинскую помощь там, однако по пути у него случился сердечный приступ и он скончался.