США стала первой страной в мире, где коронавирусом заразились более 100 тысяч человек. За последние сутки количество инфицированных увеличиось на 15 тысяч человек. Самая сложная ситуация наблюдается в штате Нью-Йорк. Там за последние сутки от COVID-19 скончались 134 человека.
Власти Соединенных Штатов пытаются реанимировать экономику страны. Ранее Дональд Трамп подписал распоряжение о выделении денежной помощи бизнесу и гражданам на сумму 2 триллионов рублей.
"Правительства должны прекратить тратить драгоценное время, необходимое для борьбы с коронавирусом, после того как они упустили возможность предотвратить пандемию Covid-19", — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.