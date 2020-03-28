Количество больных коронавирусом в США перевалило за 100 тысяч человек

США стала первой страной в мире, где коронавирусом заразились более 100 тысяч человек. За последние сутки количество инфицированных увеличиось на 15 тысяч человек. Самая сложная ситуация наблюдается в штате Нью-Йорк. Там за последние сутки от COVID-19 скончались 134 человека.

Власти Соединенных Штатов пытаются реанимировать экономику страны. Ранее Дональд Трамп подписал распоряжение о выделении денежной помощи бизнесу и гражданам на сумму 2 триллионов рублей.