В США наблюдается высокий спрос на золото из-за пандемии

Американские банкиры столкнулись с дефицитом на золото из-за пандемии коронавируса. Жители США начали скупать золотые слитки и монеты. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

"Дилеры распродали все или временно закрыты", - сообщает издание.

Сейчас банкиры просят королевский канадский монетный двор удвоить производство слитков и монет из золота, а также ускорить их доставку в Нью-Йорк.