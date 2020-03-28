Американские банкиры столкнулись с дефицитом на золото из-за пандемии коронавируса. Жители США начали скупать золотые слитки и монеты. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
"Дилеры распродали все или временно закрыты", - сообщает издание.
Сейчас банкиры просят королевский канадский монетный двор удвоить производство слитков и монет из золота, а также ускорить их доставку в Нью-Йорк.
"Правительства должны прекратить тратить драгоценное время, необходимое для борьбы с коронавирусом, после того как они упустили возможность предотвратить пандемию Covid-19", — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.