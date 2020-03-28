В Ухани частично возобновило работу метро после двух месяцев простоя

В субботу, 28 марта, частично возобновлена работа метрополитена в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения коронавирусной инфекции. Метро было запущено спустя два месяца простоя. Об этом сообщили местные власти.

"28 марта в 06:30 возобновляется работа линий №1, 2, 3, 4, 6 и 7. Движение поездов по будням осуществляется с 06:00 до 23:00, в выходные — с 06:30 до 23:00", - сказано в сообщении местного правительства.

Все пассажиры должны носить медицинские маски. На станциях установлено более 200 тепловизоров, которые сканируют температуру пассажиров.