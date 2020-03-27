Афрофранцузское СМИ опубликовало вброс о ЧВК "Вагнер"

Центральноафриканское издание "Corbeau News", входящее в сеть французских СМИ в Африке, продолжает свое участие в антироссийской медиакомпании. В минувшую среду, 25 марта, портал опубликовал материал, в котором заявил, что ЧВК "Вагнер" якобы могут быть связаны с насилием над несовершеннолетними. Доказательств, впрочем, издание не предоставило.

Это не первый материал франко-африканского СМИ, в котором фигурирует ЧВК "Вагнер". Ранее африканские журналисты писали, что ЧВК "Вагнер", чье присутствие опровергали и российские инструкторы, легально обучающие местные силовые структуры согласно мандату ООН, и МИД России, рыбачат сами(!), чтобы не платить деньги местным рыболовам. И это при том, что центральноафриканские водоемы кишат паразитами, и рыба из них непригодна в пищу даже после термической обработки.

При этом, Corbeau не только выпускает нископробные вбросы, но и задействуется французскими спецслужбами.

Так, Подконтрольное Франции СМИ было задействовано в стратегии Ходорковского, приведшей впоследствии к гибели трех российских журналистов в 2018 году. Тогда оно распространило ложные публикации с указанием географических точек, в которых журналистов ожидали боевики. Подробнее о связях африканского СМИ с французскими государственными структурами и Ходорковским можно прочитать здесь: https://riafan.ru/1253591-put-smerti-ot-francuzskogo-urana-k-mestu-ubiistva-rossiyan-v-car

Таким образом, очевидный вброс был запущен через СМИ, ставшее "сливным бачком" для подобных пропагандистских штампов. Внимания очередная публикация заслуживает лишь потому, что в насилии над несовершеннолетними были неоднократно замечены миротворцы миссии ООН в ЦАР "MINUSCA" и французские солдаты, участвовавшие в операции "Сангарис".