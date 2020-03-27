Почти тысяча человек скончались в Италии за сутки от коронавируса

969 человек скончались в Италии за сутки. Причиной смерти стал коронавирус.

С начала эпидемии от заболевания умерли 9134 человека. Сейчас в Италии 66 414 пациентов имеют диагноз "коронавирус". Данные приводит департамент гражданской защиты страны. Ежедневно число заболевших увеличивается более чем на четыре тысячи.

В Испании за сутки скончались 769 человек. Всего жертвами эпидемии стали 4858 пациентов. Как сообщает Минздрав Испании, сейчас с болезнью борются более 64 испанцев.

Напомним, что в России официально подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом.