969 человек скончались в Италии за сутки. Причиной смерти стал коронавирус.
С начала эпидемии от заболевания умерли 9134 человека. Сейчас в Италии 66 414 пациентов имеют диагноз "коронавирус". Данные приводит департамент гражданской защиты страны. Ежедневно число заболевших увеличивается более чем на четыре тысячи.
В Испании за сутки скончались 769 человек. Всего жертвами эпидемии стали 4858 пациентов. Как сообщает Минздрав Испании, сейчас с болезнью борются более 64 испанцев.
Напомним, что в России официально подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом.
Специалисты в области вирусологии надсмехаются над тем, какой масштаб приобрела паника вокруг коронавируса нового типа.