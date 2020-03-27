Франция продлила режим самоизоляции

Гражданам Франции придется остаться дома. В стране продлили режим самоизоляции.

Такое решение приняло французское правительство.

"Я объявляю о продлении режима самоизоляции до 15 апреля", — заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

Такие меры предприняты, чтобы не допустить распространения коронавируса. Власти страны уверены, что сейчас эпидемия во Франции в самом начале, пик еще впереди.

Ранее сообщалось, что в стране готовится новая серьезная ограничительная мера. Ее анонсировал президент Эммануэль Макрон.