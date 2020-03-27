День Победы президент Белоруссии встретит в Москве. Несмотря на пандемию коронавируса, он намерен приехать в Россию.

Александр Лукашенко выразил обеспокоенность, что в Москве могут отменить парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"У меня часто спрашивают: "А вы поедете на парад в Москву?" Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет? У меня одна проблема: у нас точно такие же мероприятия, и вот мы думаем, как сделать так, чтобы я смог побывать там. Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил, будут ли они проводить эти мероприятия", — пояснил белорусский лидер.