День Победы президент Белоруссии встретит в Москве. Несмотря на пандемию коронавируса, он намерен приехать в Россию.
Александр Лукашенко выразил обеспокоенность, что в Москве могут отменить парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"У меня часто спрашивают: "А вы поедете на парад в Москву?" Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет? У меня одна проблема: у нас точно такие же мероприятия, и вот мы думаем, как сделать так, чтобы я смог побывать там. Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил, будут ли они проводить эти мероприятия", — пояснил белорусский лидер.
Ранее Александр Лукашенко рассказал, что его сын продолжает ходить в школу. Сам президент также живет обычной жизнью и не прячется от коронавируса.
Специалисты в области вирусологии надсмехаются над тем, какой масштаб приобрела паника вокруг коронавируса нового типа.