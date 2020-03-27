Российские туристы в Непале не выходят на связь с посольством

Около сотни россиян находятся в Непале. Посольство России не может установить с ними связь.

Вероятнее всего, они находятся в горах, где попросту нет мобильной связи.

"В настоящий момент в Непале более ста российских туристов, которые зарегистрировались в посольстве. Ведется работа по обнаружению местоположения российских туристов, которые еще не вышли на связь", — сообщили в диппредставительстве.

После того как с туристами свяжутся, дипломаты организуют их эвакуацию на родину.

Напомним, что власти Непала запретили все горные экспедиции. Также из-за распространения коронавируса в стране отменили выдачу туристических виз.