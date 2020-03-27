Около сотни россиян находятся в Непале. Посольство России не может установить с ними связь.
Вероятнее всего, они находятся в горах, где попросту нет мобильной связи.
"В настоящий момент в Непале более ста российских туристов, которые зарегистрировались в посольстве. Ведется работа по обнаружению местоположения российских туристов, которые еще не вышли на связь", — сообщили в диппредставительстве.
После того как с туристами свяжутся, дипломаты организуют их эвакуацию на родину.
Напомним, что власти Непала запретили все горные экспедиции. Также из-за распространения коронавируса в стране отменили выдачу туристических виз.
Специалисты в области вирусологии надсмехаются над тем, какой масштаб приобрела паника вокруг коронавируса нового типа.