Гражданам Узбекистана ограничили выход на улицу

Жителям Узбекистана запретили выходить на улицу. Исключением является только поход за продуктами и лекарствами.

Решение об ужесточении карантинных мер приняли власти страны.

"В целях охраны здоровья жителей республики предписывается не выходить на улицу без крайней необходимости, жители могут покинуть дома только для того, чтобы купить продукты или лекарства", — говорится в заявлении оперативного штаба при правительстве Узбекистана.

Еще одно нововведение — запрет приближаться друг к другу ближе чем на два метра.

А вот в Сингапуре жителям нужно соблюдать социальную дистанцию в один метр. За нарушение последует уголовная ответственность с лишением свободы на полгода.