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ООН не исключает риска для продовольственных рынков

Мир

Изоляция стран и ограничения в передвижении могут привести к трудностям на продовольственном рынке. Это связано с остановкой производств, нарушением каналов поставок.

Такое мнение высказал глава Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН Цюй Дунъюй.

"Больше всех пострадают малоимущие и уязвимые, и правительства должны укреплять механизмы социальной защиты для поддержания их доступа к продовольствию", — заявил эксперт.

Напомним, что европейские фермеры волнуются за урожай. В этом году в связи с распространением коронавируса его некому собирать.

коронавирус продовольственный рынок
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