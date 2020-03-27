Эпидемия коронавируса напоминает нам, что мы живем в одном мире. И хотя у нас разные страны, религии, языки, судьба все равно общая. Никто в современном мире не имеет роскоши проводить протекционистскую и одностороннюю политику.
Так заявил, выступая на саммите G20, посвященном пандемии коронавируса, президент Турции Тайип Эрдоган.
По словам турецкого лидера, пандемия негативно влияет на жизнь людей и экономическую стабильность. И главная задача сегодня — совместными усилиями всех стран "максимально смягчить урон, который коронавирус наносит".
Эрдоган декларирует не только необходимость оказания помощи тем, кому наиболее сложно "воевать с коронавирусом", но и "открытость" во всем, что связано с новыми разработками тестов, вакцин и препаратов. А также расширение соглашений между центральными банками всех членов G20.
"Если мы продолжим путь каждый сам по себе, то кто-то определённо не выживет", — цитирует слова турецкого президента национальное издание DUVAR.
Эрдоган подчеркнул, что вынужденные переселенцы, особенно сирийские беженцы, представляют собой наиболее обездоленный сегмент перед лицом эпидемии, добавив, что сейчас необходимо мобилизовать источники финансирования гуманитарной помощи для пострадавших от войны районов и сообществ, подверженных риску.
"Перед лицом этой катастрофы Турция, как всегда, готова действовать в солидарности и сотрудничестве. Я приглашаю все страны честно участвовать в борьбе с этим глобальным кризисом в области здравоохранения, пока все человечество не вздохнет с облегчением", — на такой высокой ноте Эрдоган закончил выступление.
У Литвы нет стратегических запасов продовольствия.