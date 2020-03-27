Эрдоган: никто сегодня не имеет права думать только о себе

Эпидемия коронавируса напоминает нам, что мы живем в одном мире. И хотя у нас разные страны, религии, языки, судьба все равно общая. Никто в современном мире не имеет роскоши проводить протекционистскую и одностороннюю политику.

Так заявил, выступая на саммите G20, посвященном пандемии коронавируса, президент Турции Тайип Эрдоган.

По словам турецкого лидера, пандемия негативно влияет на жизнь людей и экономическую стабильность. И главная задача сегодня — совместными усилиями всех стран "максимально смягчить урон, который коронавирус наносит".

Глобальное доверие — наше все

Эрдоган декларирует не только необходимость оказания помощи тем, кому наиболее сложно "воевать с коронавирусом", но и "открытость" во всем, что связано с новыми разработками тестов, вакцин и препаратов. А также расширение соглашений между центральными банками всех членов G20.

"Если мы продолжим путь каждый сам по себе, то кто-то определённо не выживет", — цитирует слова турецкого президента национальное издание DUVAR.

Помогать слабым — долг сильных стран, входящих в G20

Эрдоган подчеркнул, что вынужденные переселенцы, особенно сирийские беженцы, представляют собой наиболее обездоленный сегмент перед лицом эпидемии, добавив, что сейчас необходимо мобилизовать источники финансирования гуманитарной помощи для пострадавших от войны районов и сообществ, подверженных риску.