Франция готовится ужесточить меры по борьбе с коронавирусом

Важную инициативу готовят власти Франции для борьбы с распространением коронавируса. Нововведения анонсировал президент страны Эммануэль Макрон.

Он заявил, что сообщит о них уже в ближайшее время.

"В ответ на кризис, вызванный COVID-19, мы с другими странами в ближайшие дни подготовим новую важную инициативу", — написал французский лидер в своем микроблоге.

Напомним, что во Франции от коронавируса скончался 1331 человек. В реанимации остается около 2,9 тысячи пациентов.