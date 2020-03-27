Больше 42 тысяч случаев коронавируса зафиксировано в Германии

253 человека скончались от коронавируса в Германии. Всего в стране зафиксировано более 42 тысяч человек, у которых диагностирована опасная болезнь.

Как сообщают в Институте Роберта Коха, больше всего зараженных в Баварии. Здесь диагноз поставлен 9481 пациенту. Еще 9235 человек больны в Северном Рейне-Вестфалии. В Баден-Вюртемберге больны 8161 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала, что фермеры Европы предупреждают о голодных временах. В этом году выросший урожай просто некому собирать.