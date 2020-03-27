Коронавирус остановил почти все производство в Эквадоре

Почти все заводы и другие промышленные предприятия Эквадора остановлены. Причиной стали ограничительные меры, связанные с коронавирусом.

Как рассказал глава Национальной федерации промышленных палат Эквадора Пабло Самбрано, парализовано около 80% производства страны.

Напомним, что власти страны объявили режим чрезвычайного положения. В стране закрыли все государственные службы. Исключение составляют медицинские, спасательные и правоохранительные службы.