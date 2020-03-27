Европейские фермеры умеют справляться не только с природными катаклизмами, но и с последствиями экономических кризисов. Однако сегодня они впервые столкнулись с угрозой потерять выращенный урожай из-за того, что его попросту некому собирать.
"У меня всегда в период сбора урожая работают наемные сотрудники, в основном из Марокко и Румынии. Они собирают плоды и упаковывают их для отправки. Обычно это 200 человек. Но в этом году их меньше — 100, и в основном все они — местные жители, — рассказывает испанский фермер Пико (Picon). — Больно смотреть и понимать, что 80% урожая, готового быть собранным, пропадет потому, что его некому собрать".
От Уэльвы до Гамбурга и Ньюкасла до Неаполя европейские фермеры изо всех сил пытаются найти людей, чтобы собрать быстро созревающие фрукты и овощи. Они обычно полагаются на сезонных рабочих из Восточной Европы или Северной Африки, но страх перед коронавирусом и закрытые границы стран удерживают дома сотни тысяч трудовых мигрантов.
"Если каким-то чудом получиться не дать урожаю сгнить на корню, овощи и фрукты вряд ли попадут в магазины — внешние рынки закрыты и доставить нет возможности — границы не пустят", — говорит Себастьен Эро, фермер из региона Дордонь на юго-западе Франции.
Фермерам всей Европы не хватает рабочих рук. Вакансии, которые обычно занимают трудовые мигранты, соотечественники "перекрывать" не спешат.
Надежды на то, что работать на сборе урожая будут сотрудники закрывшихся из-за пандемии ресторанов, отелей и магазинов или студенты, которых распустили на каникулы, пока не оправдываются.
Министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом обратился к тем, кто сейчас из-за коронавируса не работает,
"Я призываю вас сделать шаг вперед, чтобы мы все смогли поесть."
У Литвы нет стратегических запасов продовольствия.