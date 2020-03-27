Фермеры Европы: наш урожай сгниет на корню и всем будет нечего есть

Европейские фермеры умеют справляться не только с природными катаклизмами, но и с последствиями экономических кризисов. Однако сегодня они впервые столкнулись с угрозой потерять выращенный урожай из-за того, что его попросту некому собирать.

"У меня всегда в период сбора урожая работают наемные сотрудники, в основном из Марокко и Румынии. Они собирают плоды и упаковывают их для отправки. Обычно это 200 человек. Но в этом году их меньше — 100, и в основном все они — местные жители, — рассказывает испанский фермер Пико (Picon). — Больно смотреть и понимать, что 80% урожая, готового быть собранным, пропадет потому, что его некому собрать".

Нет трудовых мигрантов — не будет фруктов и овощей

От Уэльвы до Гамбурга и Ньюкасла до Неаполя европейские фермеры изо всех сил пытаются найти людей, чтобы собрать быстро созревающие фрукты и овощи. Они обычно полагаются на сезонных рабочих из Восточной Европы или Северной Африки, но страх перед коронавирусом и закрытые границы стран удерживают дома сотни тысяч трудовых мигрантов.

Клубнику и спаржу уже оставляют гнить в Испании, Италии и Южной Франции.

Далее на север производители всего: от салатной зелени и помидоров до лука и гороха — волнуются о том, что делать, когда весенний и летний сезон выращивания закончится и надо будет приступать к уборке урожая.

Даже то, что удастся собрать, до потребителей вряд ли доедет

"Если каким-то чудом получиться не дать урожаю сгнить на корню, овощи и фрукты вряд ли попадут в магазины — внешние рынки закрыты и доставить нет возможности — границы не пустят", — говорит Себастьен Эро, фермер из региона Дордонь на юго-западе Франции.

Трудовой коллапс

Фермерам всей Европы не хватает рабочих рук. Вакансии, которые обычно занимают трудовые мигранты, соотечественники "перекрывать" не спешат.

Во Франции нужны около 200 000 рабочих,

По оценкам Coldiretti, ассоциации итальянских фермеров, будет недоставать до 100 000 рабочих.

В Германию на заработки обычно приезжают 110 000 сельскохозяйственных рабочих-мигрантов.

Надежды на то, что работать на сборе урожая будут сотрудники закрывшихся из-за пандемии ресторанов, отелей и магазинов или студенты, которых распустили на каникулы, пока не оправдываются.

Министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом обратился к тем, кто сейчас из-за коронавируса не работает,