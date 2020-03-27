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Фермеры Европы: наш урожай сгниет на корню и всем будет нечего есть

Мир » Европа

Европейские фермеры умеют справляться не только с природными катаклизмами, но и с последствиями экономических кризисов. Однако сегодня они впервые столкнулись с угрозой потерять выращенный урожай из-за того, что его попросту некому собирать.

"У меня всегда в период сбора урожая работают наемные сотрудники, в основном из Марокко и Румынии. Они собирают плоды и упаковывают их для отправки. Обычно это 200 человек. Но в этом году их меньше — 100, и в основном все они — местные жители, — рассказывает испанский фермер Пико (Picon). — Больно смотреть и понимать, что 80% урожая, готового быть собранным, пропадет потому, что его некому собрать".

Нет трудовых мигрантов — не будет фруктов и овощей

От Уэльвы до Гамбурга и Ньюкасла до Неаполя европейские фермеры изо всех сил пытаются найти людей, чтобы собрать быстро созревающие фрукты и овощи. Они обычно полагаются на сезонных рабочих из Восточной Европы или Северной Африки, но страх перед коронавирусом и закрытые границы стран удерживают дома сотни тысяч трудовых мигрантов.

  • Клубнику и спаржу уже оставляют гнить в Испании, Италии и Южной Франции.
  • Далее на север производители всего: от салатной зелени и помидоров до лука и гороха — волнуются о том, что делать, когда весенний и летний сезон выращивания закончится и надо будет приступать к уборке урожая.

Даже то, что удастся собрать, до потребителей вряд ли доедет

"Если каким-то чудом получиться не дать урожаю сгнить на корню, овощи и фрукты вряд ли попадут в магазины — внешние рынки закрыты и доставить нет возможности — границы не пустят", — говорит Себастьен Эро, фермер из региона Дордонь на юго-западе Франции.

Трудовой коллапс

Фермерам всей Европы не хватает рабочих рук. Вакансии, которые обычно занимают трудовые мигранты, соотечественники "перекрывать" не спешат.

  • Во Франции нужны около 200 000 рабочих,
  • По оценкам Coldiretti, ассоциации итальянских фермеров, будет недоставать до 100 000 рабочих.
  • В Германию на заработки обычно приезжают 110 000 сельскохозяйственных рабочих-мигрантов.

Надежды на то, что работать на сборе урожая будут сотрудники закрывшихся из-за пандемии ресторанов, отелей и магазинов или студенты, которых распустили на каникулы, пока не оправдываются.

Министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом обратился к тем, кто сейчас из-за коронавируса не работает,

"Я призываю вас сделать шаг вперед, чтобы мы все смогли поесть."

Темы европа фермеры коронавирус гибнет урожай трудовые мигранты
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