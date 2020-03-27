Трамп: мы будем маркировать штаты по количеству коронавируса

Президент Трамп во время брифинга в Белом доме заявил, что начиная с сегодняшнего дня он рекомендует губернаторам обозначить свои штаты как районы "с высоким риском, средним риском или низким риском" распространения коронавируса.

По его словам, так станет понятно, какие карантинные и социальные меры нужно проводить в конкретных местах.

При этом, уверен американский лидер, на местах власти нужно быть более самостоятельной и не ждать, когда придет помощь от федерального центра.

"Только так американцы смогут возобновить свою нормальную экономическую, социальную и религиозную жизнь", — заявил Трамп.

При этом в своем выступлении, как отмечает "Нью-Йорк Таймс", хозяин Белого дома не озвучил своего плана оказания помощи штатам, которые в ней реально нуждаются.

"А между тем положение с эпидемией коронавируса с каждым днем принимает все более угрожающие размеры. И, по прогнозам медиков, худший сценарий коронавируса еще впереди — до него, как минимум, несколько недель. И снятие карантинных мер до Пасхи, 12 апреля, на чем так настаивает президент Трамп, приведет к новым смертям", — цитирует газета слова доктора Энтони С. Фауси, ведущего эксперта в области здравоохранения целевой группы администрации по коронавирусу.

Напомним, что на сегодняшний день США - мировой лидер по количеству заразившихся коронавирусом. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.