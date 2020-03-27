Посол Украины в Латвии "трудится" над уничтожением украинской диаспоры

Александр Мищенко, посол Украины в Латвии, заступая на должность год назад заявил, что он уничтожит в этой стране украинскую диаспору.

"Так прямо и сказал: вас здесь не будет. И похвастался, что, будучи послом в Азербайджане "извел там на корню" таких же "прикидывающихся украинцами агентов Путина", — рассказала в интервью ИА "Sputnik Латвия" Ирина Дукуле, руководитель Объединения украинских обществ Латвии.

По словам общественного деятеля, она ровно год "старалась не выносить сор из избы", но посол Мищенко "переходит все возможные границы".

Рассказывает Ирина Дукуле

На сегодняшний день на территории Латвии проживает около 50 тысяч украинцев. У них есть собственная организация — "Объединение украинских обществ Латвии", на базе которого существует общеобразовательная школа, имеющая статус государственной; регулярно проводятся национальные фестивали и праздники:

"Мы, украинцы, много лет живем здесь, в Латвии, вне политики — нас объединяет общая культура".

Все изменилось, когда приехал назначенный предыдущим президентом (Петром Порошенко — прим. ред) посол.

Самая первая встреча с ним теплой не получилась. Он просто взбеленился, когда услышал, что мы говорим по-русски (а как иначе в Латвии?). В общем, стал требовать, чтоб мы "включались в борьбу с агрессором".

Затем была попытка сорвать фестиваль "Славянский венок" в город Вангажи. Спасибо, что представитель местной думы, латышка, не позволила Мищенко вещать о войне.

"С этого-то момента он и объявил нам, украинцам Латвии, войну".

Те украинцы, которые хотят мирно, как раньше, жить в Латвии теперь возможности такой не имеют.

Многие уже лишены статуса "заграничного украинца", который давал им — негражданам Латвии — право безвизового въезда на Украину.

"А визу получить в посольстве — нереально. Вот так теперь и живем", — говорит Дукуле.

Тем украинцам, кто имеет латвийское гражданство, проще — им виза для въезда на Украину не нужна. Но многих из них внесли в "черные списки" и въехать в тот же Донбасс, где у них живет родня, они могут теперь только со стороны России.

"Украина сама вынуждает нарушать установленные ею же самой правила", — говорит латвийский украинец Леонид Мухин.

Попытки жаловаться на Александра Мищенко в МИД Украины и в администрацию президента Владимира Зеленского ни к чему не привели - жалобы пересылали... в посольство Украины в Латвии.