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Источник Правда.Ру

США – новый мировой лидер по числу зараженных коронавирусом

Мир

В четверг, 26 марта, в мире сменился "лидер" по числу заражений коронавирусом. Им стали США, которые превзошли по этому показателю Китай и Италию.

По данным американского Института Джона Хопкинса, на текущий момент в стране зарегистрировано 83836 случаев заражения.

Причина такого резкого "скачка", как утверждает Reuters tally, в том, что Нью-Йорк, Новый Орлеан и другие "горячие точки на карте Соединенных Штатов столкнулись с нехваткой медикаментов, оборудования, больничных коек и медицинских работников".

Как отмечает издание, в связи с тем, что медицинские учреждения испытывают нехватку вентиляторов и защитных масок, а также возможности для проведения диагностических тестов "крайне ограничены", в США погибли от респираторного заболевания, вызываемого COVID-19, 1288 человек.

Прогнозы не обнадеживают

"Любой реалистичный сценарий превзойдет возможности системы здравоохранения", — сказал губернатор Нью-Йорка (там от коронавируса скончались 365 человек) Эндрю Куомо на пресс-конференции.

Он назвал прогнозируемый дефицит государства в вентиляторах-машинах, которые поддерживают дыхание людей, которые не могут дышать самостоятельно, — как " астрономический."

К слову, напомним, американский президент Дональд Трамп считает, что в стране все "не так уж и плохо с коронавирусом", а все данные об эпидемии - попытки "врагов" не дать ему переизбраться на новый срок. Об этом подробнее - в материале "Правда.Ру".

¹цифры верны на момент публикации

Темы сша эпидемия коронавирус
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