Российского посла вызвали в МИД Польши

Посол России Сергей Андреев был вызвал в МИД Польши. Причиной стало недовольство официальной Варшавы публикациями в российских СМИ.

В частности, речь идет о том, что Польша не пропустила российские гуманитарные самолеты, которые направлялись в Италию.

"Действительно, посла России в Польше Сергея Андреева вызывали в польский МИД сегодня. Он уже вернулся. Вызывал директор восточного департамента Ян Хофмокль, который отвечает за восточную политику, в том числе за Россию", — сказал пресс-атташе российского посольства в Варшаве Владимир Александров журналистам.

Напомним, что Россия направила в Италию самолеты с гуманитарной помощью, оборудованием и специалистами для помощи в борьбе с коронавирусом. Сегодня военные и вирусологи из России прибыли в Бергамо, который стал эпицентром пандемии в Италии.