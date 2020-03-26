Поездки внутри страны отменили в Иране

Города Ирана закрывают изнутри. Тех, кто в них не проживают, не будут пропускать на территорию.

В стране полностью запретили внутренние поездки. Это одна из мер по борьбе с распространением коронавируса.

"Этот план предусматривает, что в тот или иной город могут возвращаться лица, которые проживают там. Тому, кто не проживает, не будет позволено въехать в город", — пояснил представитель национального штаба Хосейн Зольфагари.

Тем, кто находится в своем городе, рекомендовано не покидать его пределов. А тем, кто уже в пути, советуют поскорее вернуться домой. В стране также отменено движение поездов, автомобильные и авиаперевозки. В Иране коронавирусом болеют 27 017 человек, скончались 2077 больных.

Ранее сообщалось, что страны "большой семерки" выделят средства для Всемирной организации здравоохранения. Деньги направят на борьбу с коронавирусом.