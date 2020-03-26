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Источник Правда.Ру

Военным США за рубежом запрещены любые передвижения

Мир

Два месяца должны оставаться на месте военные США. Речь идет о тех специалистах, которые находятся за пределами страны.

Такое решение принял глава Пентагона Марк Эксперт. Соответствующий указ подписан и размещен на сайте военного ведомства. Причиной для введения ограничительных мер стало распространение коронавируса.

Стоит отметить, что за пределами США находится около 90 тысяч военных.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что коалиция НАТО выводит войска из Ирака. Франция полностью выводит своих военных, а США и союзники — сокращают контингент.

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