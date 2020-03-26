Трамп: мои враги все врут про коронавирус, чтобы я проиграл выборы

Трамп обвинил своих "личных врагов" в распространении фейковых новостей об эпидемии коронавируса в США.

Президент США Дональд Трамп пожаловался на то, что его "личные враги" распространяют фейковые новости о коронавирусе, потому что хотят, чтобы он проиграл грядущие выборы.

"Средства массовой информации хотели бы видеть, что я плохо справляюсь с проблемами и выборами", — сказал он на ежедневном брифинге в Белом доме.

"Нет эпидемии, есть только происки конкурентов"

Как отмечает DailyMail, американский президент уже не в первый раз ссылается на новости, которые ему не нравятся или нелестны для его администрации, как на "поддельные". Особенно если в них содержится критика реакции его администрации на пандемию коронавируса.

"Трамп, который мечтает переизбраться осенью на президентский пост, сделал главным пунктом своей программы ставку на сильную экономику США. Теперь он настаивает на необходимости "открыть экономику страны", утверждая, что "время пришло, и пандемия начинает отступать". И словно не замечает реалий," — пишет DailyMail.

Сегодняшние реалии США

США остаются на третьем месте после Китая и Италии с числом подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения на этой неделе раскрыла мрачные перспективы для Соединенных Штатов, заявив, что страна может быстро стать глобальным эпицентром пандемии коронавируса, учитывая "очень большое ускорение" подтвержденных случаев инфицирования.

Статистика

Число погибших от коронавируса в США возросло до 1035 человек, причем самой молодой жертве всего 17 лет. И более 68 000 подтвержденных случаев заболевания, — сообщает epicenter New York.

По данным властей, в Нью-Йорке, который является эпицентром вспышки болезни в США, в настоящее время насчитывается 50% от общего числа подтвержденных случаев коронавируса в стране: