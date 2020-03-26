JPMorgan: пик кризиса экономик будет летом, когда заразятся миллионы

Экономический кризис, в который мир погружается на фоне пандемии коронавируса, получил свое собственное "имя" — коронный кризис.

Эксперты крупнейшего банка США JPMorgan сделали расчеты того, как будет развиваться коронный кризис в отдельных странах? Результаты, по их мнению, выглядят "не очень хорошо".

О проведенном исследовании рассказало сегодня немецкое издание "Contra-magazin".

Что пишет немецкое издание

Крупнейший банк США JPMorgan попытался на основе имеющихся данных по показателям заражения составить график, представляющий положение отдельных стран на "кривой короны" (экономические показатели в период кризиса)

Хорошие новости:

Китай сейчас находится в восстановительном периоде.

Корея почти "над горой", и вероятно, в ближайшие дни начнет восстановление. Учитывая, что вирус в стране распространялся в основном внутри одной религиозной секты, самое худшее, по-видимому, позади.

Плохие новости:

Италия и Иран находятся в стадии полного коллапса.

За Италией и Ираном "устремились" другие европейские страны: Испания, Германия, Франция и Великобритания — там эпидемия коронавируса набирает обороты, что означает замедление экономических процессов.

США и Индия стремительно скатываются в эпидемию.

Какие выводы из всего этого сделали аналитики

В JPMorgan уверены, что экономический "коронный кризис", по сути дела, еще только начинается -