Экономический кризис, в который мир погружается на фоне пандемии коронавируса, получил свое собственное "имя" — коронный кризис.
Эксперты крупнейшего банка США JPMorgan сделали расчеты того, как будет развиваться коронный кризис в отдельных странах? Результаты, по их мнению, выглядят "не очень хорошо".
О проведенном исследовании рассказало сегодня немецкое издание "Contra-magazin".
Крупнейший банк США JPMorgan попытался на основе имеющихся данных по показателям заражения составить график, представляющий положение отдельных стран на "кривой короны" (экономические показатели в период кризиса)
В JPMorgan уверены, что экономический "коронный кризис", по сути дела, еще только начинается -
его глобальная фаза наступит месяца через 3-4, когда по всему миру инфицированных коронавирусом станет несколько миллионов.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.