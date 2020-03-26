ВОЗ: статистика пандемии и способы остановить коронавирус

За сутки в мире зарегистрировано 40,7 тысяч новых заражений коронавирусом.

Об этом сообщает ВОЗ в своем ежедневном бюллетене.

Как следует из документа,

число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной пневмонией достигло 472499.

болезнь унесла жизни 21292 человек.

Эпицентром распространения COVID — 2019 остается Европа — здесь зафиксировано 25 тыс. новых заболевших и почти 1,8 тыс. новых смертей.

Глава ВОЗ призвал не уповать на самоизоляцию

Тедрос Гебреисус, глава ВОЗ, уверен, что самоизоляция граждан, которую в большинстве стран считают чуть ли не панацеей от распространения коронавируса, таковой вовсе не является.

"Подобные меры позволяют всего лишь выиграть время в борьбе с пандемией, однако этого мало для спасения жизней", — заявил глава ВОЗ на брифинге в Женеве.

Тедрос Гебреисус назвал эффективных 7 способов борьбы с распространением болезни:

улучшить систему здравоохранения,

научить медперсонал работать с заболевшими.,

выявить всех инфицированных,

увеличить число проводимых тестов на коронавирус,

готовить дополнительные больницы для приема пациентов,

отслеживать все контакты заболевших,

перебросить все силы именно на борьбу с COVID-2019.