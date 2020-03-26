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Источник Правда.Ру

ВОЗ: статистика пандемии и способы остановить коронавирус

Мир

За сутки в мире зарегистрировано 40,7 тысяч новых заражений коронавирусом.

Об этом сообщает ВОЗ в своем ежедневном бюллетене.

Как следует из документа,

  • число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной пневмонией достигло 472499.
  • болезнь унесла жизни 21292 человек.

Эпицентром распространения COVID — 2019 остается Европа — здесь зафиксировано 25 тыс. новых заболевших и почти 1,8 тыс. новых смертей.

Глава ВОЗ призвал не уповать на самоизоляцию

Тедрос Гебреисус, глава ВОЗ, уверен, что самоизоляция граждан, которую в большинстве стран считают чуть ли не панацеей от распространения коронавируса, таковой вовсе не является.

"Подобные меры позволяют всего лишь выиграть время в борьбе с пандемией, однако этого мало для спасения жизней", — заявил глава ВОЗ на брифинге в Женеве.

Тедрос Гебреисус назвал эффективных 7 способов борьбы с распространением болезни:

  • улучшить систему здравоохранения,
  • научить медперсонал работать с заболевшими.,
  • выявить всех инфицированных,
  • увеличить число проводимых тестов на коронавирус,
  • готовить дополнительные больницы для приема пациентов,
  • отслеживать все контакты заболевших,
  • перебросить все силы именно на борьбу с COVID-2019.

"Только комплекс всех этих мер сможет остановить распространение вируса и не допустить возобновление эпидемии после снятия всех ограничений", — уверен он.

Темы воз пандемия коронавирус тедрос гебреисус
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