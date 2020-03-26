ВОЗ: статистика пандемии и способы остановить коронавирус

За сутки в мире зарегистрировано 40,7 тысяч новых заражений коронавирусом.
Об этом сообщает ВОЗ в своем ежедневном бюллетене.
Как следует из документа,
Эпицентром распространения COVID — 2019 остается Европа — здесь зафиксировано 25 тыс. новых заболевших и почти 1,8 тыс. новых смертей.
Тедрос Гебреисус, глава ВОЗ, уверен, что самоизоляция граждан, которую в большинстве стран считают чуть ли не панацеей от распространения коронавируса, таковой вовсе не является.
"Подобные меры позволяют всего лишь выиграть время в борьбе с пандемией, однако этого мало для спасения жизней", — заявил глава ВОЗ на брифинге в Женеве.
Тедрос Гебреисус назвал эффективных 7 способов борьбы с распространением болезни:
"Только комплекс всех этих мер сможет остановить распространение вируса и не допустить возобновление эпидемии после снятия всех ограничений", — уверен он.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.