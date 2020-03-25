3434 человека скончались от коронавируса в Испании. За минувшие сутки число летальных исходов достигло 738.
Как сообщает Минздрав страны, за сутки диагноз "коронавирус" был поставлен 7937 гражданам. Всего в стране болеют 47 610 человек. Из больниц выписаны 5367 пациентов, которые полностью поправились.
Стоит отметить, что по числу летальных исходов от коронавируса Испания опередила Китай.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.