Более 700 человек скончались от коронавируса за сутки в Испании

3434 человека скончались от коронавируса в Испании. За минувшие сутки число летальных исходов достигло 738.

Как сообщает Минздрав страны, за сутки диагноз "коронавирус" был поставлен 7937 гражданам. Всего в стране болеют 47 610 человек. Из больниц выписаны 5367 пациентов, которые полностью поправились.

Стоит отметить, что по числу летальных исходов от коронавируса Испания опередила Китай.