Пугающая новость пришла сегодня из Китая. Там зарегистрирована смерть от нового вируса.
По данным ИА Global Times, мужчину в провинции Юньнань убил хантавирус.
На данный момент известно, что эта инфекция переносится и распространяется грызунами. "Подцепить" его можно при контактах с крысами, вдыхании воздуха, загрязненного мышиными фекалиями. Или, если съесть что-то, к чему грызуны прикасались.
Мужчина, который умер сегодня в Китае, похоже, даже не подозревал о том, что серьезно болен. Смерть его наступила в междугороднем автобусе, следовавшем в Шаньдун.
Сейчас, по данным Global Times, устанавливаются попутчики погибшего. Их необходимо обследовать на хантовирус.
По мнению китайских вирусологов, вероятность вспышки хантавируса на фоне пандемии COVID-19 невелика.
"Хантавирус не передается через дыхательную систему. Заразны выделения больного и его кровь", — пояснил Ян Чжаньцю, вирусолог из Уханьского университета.
По его словам, болезнь, вызванную хантавирусом можно предотвратить — для этого есть вакцины.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.