Global Times: в Китае появился новый вирус. И первая смерть от него

Пугающая новость пришла сегодня из Китая. Там зарегистрирована смерть от нового вируса.

По данным ИА Global Times, мужчину в провинции Юньнань убил хантавирус.

На данный момент известно, что эта инфекция переносится и распространяется грызунами. "Подцепить" его можно при контактах с крысами, вдыхании воздуха, загрязненного мышиными фекалиями. Или, если съесть что-то, к чему грызуны прикасались.

Клиническая картина

На начальных сроках заражения хантавирус вызывает сильные мышечные боли и лихорадку.

Потом к ним добавляются одышка и кашель.

3 стадия — легочный синдром,

хантавирус может серьезно повреждать печень, почки и другие внутренние органы.

Что случилось в Китае

Мужчина, который умер сегодня в Китае, похоже, даже не подозревал о том, что серьезно болен. Смерть его наступила в междугороднем автобусе, следовавшем в Шаньдун.

Сейчас, по данным Global Times, устанавливаются попутчики погибшего. Их необходимо обследовать на хантовирус.

Вирусологи: паниковать рано

По мнению китайских вирусологов, вероятность вспышки хантавируса на фоне пандемии COVID-19 невелика.

"Хантавирус не передается через дыхательную систему. Заразны выделения больного и его кровь", — пояснил Ян Чжаньцю, вирусолог из Уханьского университета.

По его словам, болезнь, вызванную хантавирусом можно предотвратить — для этого есть вакцины.