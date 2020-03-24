Представители Киева отказались согласовывать новые участки на Донбассе для разведения сил. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Украинская сторона затягивает процесс утверждения локаций для разведения, отвергая любые предложения республик и настаивая на заведомо невыгодных для нас границах участков", - заявил представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.