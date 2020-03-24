Киев отказался согласовывать с ДНР новые участки разведения сил

Представители Киева отказались согласовывать новые участки на Донбассе для разведения сил. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.