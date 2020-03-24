На 90-м году жизни в итальянской Сеговии от коронавирусной инфекции скончалась легендарная актриса Лючия Бозе. Об этом журналистам рассказал её сын.

«Великая актриса и независимая женщина скончалась в больнице в Сеговии от коронавируса. Ее сын Мигель, живущий в Мексике, объявил в Twitter: "Она сейчас в более благополучном месте, чем мы"», - рассказывают итальянские журналисты.

"Лючия Бозе (урожденная Бориони) родилась в Милане 28 января 1931 года. В 1947 году победила на конкурсе "Мисс Италия", в 1950 году состоялся ее кинодебют в фильме Де Сантиса "Нет мира под оливами". Бозе снялась в картинах "Хроника одной любви" и "Дама без камелий" Микеланджело Антониони, "Завещание Орфея" Жана Кокто, "Сатирикон" Федерико Феллини и многих других фильмах", - публикует пресса биографию артистки.