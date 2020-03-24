Житель Белоруссии потерял работу из-за селфи с Порошенко

Жителя Могилева Алексея Кириенко уволили из частной компании после публикации им селфи с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Фотографию он сделал несколько месяцев назад во время участия в молодежном мероприятии на Украине. Когда Кириенко вернулся на родину, то компания, в которой он работал, решила разорвать с ним контракт.