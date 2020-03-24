Жителя Могилева Алексея Кириенко уволили из частной компании после публикации им селфи с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Фотографию он сделал несколько месяцев назад во время участия в молодежном мероприятии на Украине. Когда Кириенко вернулся на родину, то компания, в которой он работал, решила разорвать с ним контракт.
"Человек, который занимается политикой, не должен обслуживать госорганы", - рассказал Кириенко о причине увольнения.
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