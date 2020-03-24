Лукашенко заявил о визите Си Цзиньпина в Минск

Первые лица Китая и Белоруссии могут встретиться в Минске. Александр Лукашенко готовится к приеду Си Цзиньпина.

Об этом президент Белоруссии заявил на встрече с китайским послом.

"Прошу, передайте моему другу, председателю КНР Си Цзиньпину, что мы его в Беларуси очень ждем", — отметил белорусский лидер.

По его словам, сейчас прорабатывается вариант встречи глав двух стран. Лукашенко пообещал, что она будет наполнена важными для всех участников мероприятиями.

Ранее сообщалось, что и-за всеобщей паники на фоне ситуации с коронавирусом Минск окропили святой водой с вертолета.