Первые лица Китая и Белоруссии могут встретиться в Минске. Александр Лукашенко готовится к приеду Си Цзиньпина.
Об этом президент Белоруссии заявил на встрече с китайским послом.
"Прошу, передайте моему другу, председателю КНР Си Цзиньпину, что мы его в Беларуси очень ждем", — отметил белорусский лидер.
По его словам, сейчас прорабатывается вариант встречи глав двух стран. Лукашенко пообещал, что она будет наполнена важными для всех участников мероприятиями.
Ранее сообщалось, что и-за всеобщей паники на фоне ситуации с коронавирусом Минск окропили святой водой с вертолета.
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