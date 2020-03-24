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Источник Правда.Ру

Туристов на Кубе держат в отелях

Мир

Иностранцам, находящимся на Кубе, запрещено покидать жилье. Это касается и туристов, которые оказались запертыми в своих отелях.

Запрет вступил в силу 24 марта. Об этом заявил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус.

В качестве ограничительной меры для борьбы с коронавирусом в стране запретили поездки к историческим и природным памятникам, остановили экскурсионную деятельность. Запрещено сдавать в прокат автомобили.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Куба закрыла свои границы для иностранцев. А гражданам своей страны запретили ее покидать.

куба туристы коронавирус
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