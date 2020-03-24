Иностранцам, находящимся на Кубе, запрещено покидать жилье. Это касается и туристов, которые оказались запертыми в своих отелях.
Запрет вступил в силу 24 марта. Об этом заявил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус.
В качестве ограничительной меры для борьбы с коронавирусом в стране запретили поездки к историческим и природным памятникам, остановили экскурсионную деятельность. Запрещено сдавать в прокат автомобили.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Куба закрыла свои границы для иностранцев. А гражданам своей страны запретили ее покидать.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.