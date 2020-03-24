На территории Италии могут быть заражены коронавирусом не 64 тысячи человек, а в 10 раз больше.
Такое мнение высказал глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли.
"Соотношение одного подтвержденного заразившегося на 10 невыявленных случаев вполне правдоподобно", — утверждает Боррелли.
Также он допускает, что через несколько дней в Италии может быть отмечено больше заражений коронавирусом, чем в Китае.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.