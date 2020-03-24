Число заболевших коронавирусом в Италии может оказаться в 10 раз больше

На территории Италии могут быть заражены коронавирусом не 64 тысячи человек, а в 10 раз больше.

Такое мнение высказал глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли.

"Соотношение одного подтвержденного заразившегося на 10 невыявленных случаев вполне правдоподобно", — утверждает Боррелли.

Также он допускает, что через несколько дней в Италии может быть отмечено больше заражений коронавирусом, чем в Китае.