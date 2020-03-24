Украина арестовала груз с медицинскими масками для Израиля

Генпрокуратура Украины арестовала партию медицинских масок, которая предназначалась для экспорта в Израиль.

Сейчас в стране действует запрет на вывоз этой продукции. Партия содержит около 21 тысячи медицинских масок и оценивается в один миллион гривен.

Следствие установило, что медицинские маски хотели вывезти контрабандным путем сотрудники "частного предприятия".