Генпрокуратура Украины арестовала партию медицинских масок, которая предназначалась для экспорта в Израиль.
Сейчас в стране действует запрет на вывоз этой продукции. Партия содержит около 21 тысячи медицинских масок и оценивается в один миллион гривен.
Следствие установило, что медицинские маски хотели вывезти контрабандным путем сотрудники "частного предприятия".
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.