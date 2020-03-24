На Украине не исключают падения ВВП в этом году. Причиной тому станет распространение коронавируса.
Такое мнение высказала заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив.
"При оптимистичном сценарии с коронавирусом мы видим падение ВВП на 5% в этом году", — заявила она журналистам.
При этом Ковалив подчеркнула, что делать какие-то прогнозы сложно, так как ситуация и на Украине, и в мире меняется каждый день.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Украина уже обратилась за финансовой помощью к ВМФ. Страна несет убытки из-за коронавируса.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.