Бжания назвал имя нового премьер-министра Абхазии

Имя нового премьер-министра Абхазии назвал новоизбранный президент страны Аслан Бжания. Кабинет министров возглавит бывший президент Александр Анкваб.

В ближайшее время Бжания обещал сформировать все правительство, правда, по его словам, пока определился не со всеми кандидатурами.

Страна готовится к инаугурации президента. Торжественное вступление в должность ждет Бжанию в конце апреля.

"По закону инаугурация должна пройти на 30-й день после официального объявления итогов выборов, по нашим подсчётам это 23 апреля", — рассказал президент.

Напомним, что Аслан Бжания на прошедших выборах набрал 56,5% голосов избирателей.