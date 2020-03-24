Имя нового премьер-министра Абхазии назвал новоизбранный президент страны Аслан Бжания. Кабинет министров возглавит бывший президент Александр Анкваб.
В ближайшее время Бжания обещал сформировать все правительство, правда, по его словам, пока определился не со всеми кандидатурами.
Страна готовится к инаугурации президента. Торжественное вступление в должность ждет Бжанию в конце апреля.
"По закону инаугурация должна пройти на 30-й день после официального объявления итогов выборов, по нашим подсчётам это 23 апреля", — рассказал президент.
Напомним, что Аслан Бжания на прошедших выборах набрал 56,5% голосов избирателей.
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