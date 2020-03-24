Круизные суда обвинили в распространении коронавируса по всему миру

Центр по контролю и профилактике заболеваний опубликовал доклад, в котором назвал ещё один источник распространения коронавирусной инфекции по всему миру.

"В течение февраля-марта 2020 года вспышки COVID-19, связанные с тремя рейсами круизных судов, стали причиной более 800 лабораторно подтвержденных случаев среди пассажиров и членов экипажа", — сказано в докладе.

Это повлекло за собой смерть 10 человек.