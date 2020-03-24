Куба запретила своим гражданам выезжать из страны

Межрегиональные пассажирские перевозки ограничили на Кубе. А гражданам страны запретили покидать ее пределы.

Об этом заявил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус. Новые ограничительные меры призваны не допустить распространения коронавируса в стране. Отмечается, что ежедневно на общественном транспорте внутри страны перемещаются около 22 тысяч человек.

Кроме того, Куба запретила въезд на свою территорию иностранцам. Запрет будет действовать 30 дней. Он не коснется резидентов, однако их ждет двухнедельный карантин.

Напомним, что ранее на Кубе у российского туристы выявили коронавирус. 45-летний мужчина прилетел на Кубу из Франции. Он находится в стабильном, но критическом состоянии. Всего на острове зарегистрировано 40 случаев заболевания коронавирусом.