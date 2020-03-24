Работу продуктовых супермаркетов в Турции ограничили

С 9 утра до 21 часа могут теперь работать продуктовые магазины в Турции. Время работы торговых точек ограничили власти страны.

Также в магазине одновременно может находиться лишь несколько человек. На каждые 10 квадратных метров должен быть лишь один покупатель. Аналогичное ограничение введено и для общественного транспорта. Салон автобуса должен быть заполнен лишь наполовину, а пассажиры не могут сидеть рядом.

Новые ограничения введены распоряжением МВД Турции. Как сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, в стране зафиксировано 1549 заболевших коронавирусом, 37 человек скончались от болезни.

Ранее "Правда.Ру" писала, что власти Турции планируют ввести комендантский час и общенациональный карантин.