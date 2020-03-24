С 9 утра до 21 часа могут теперь работать продуктовые магазины в Турции. Время работы торговых точек ограничили власти страны.
Также в магазине одновременно может находиться лишь несколько человек. На каждые 10 квадратных метров должен быть лишь один покупатель. Аналогичное ограничение введено и для общественного транспорта. Салон автобуса должен быть заполнен лишь наполовину, а пассажиры не могут сидеть рядом.
Новые ограничения введены распоряжением МВД Турции. Как сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, в стране зафиксировано 1549 заболевших коронавирусом, 37 человек скончались от болезни.
Ранее "Правда.Ру" писала, что власти Турции планируют ввести комендантский час и общенациональный карантин.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.