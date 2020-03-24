Чрезвычайное положение планирует объявить Таиланд

Таиланд введет режим чрезвычайного положения. Он вступит в силу 26 марта.

Об этом сообщил премьер-министр страны генерал Прают Чан-Оча.

"Мы объявим чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавирусной инфекции 26 марта. Режим чрезвычайного положения вступит в силу в тот же день, послезавтра", — заявил он.

Накануне из Таиланда на Камчатку прибыл чартер с 267 пассажирами на борту. У россиян не выявлено симптомов заболевания. По возвращении домой их ждет двухнедельный карантин. Следующий борт привезет очередную партию туристов 8 апреля.

Напомним, что Таиланд ввел новые правила въезда в страну. Теперь все, кто хочет попасть на территорию южно-азиатского государства, должны иметь справки, что они не больны коронавирусом.