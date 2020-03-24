Лигурия поблагодарила Россию за помощь в битве против коронавируса

Председатель областного совета Лигурии Алессандро Пиана поблагодарил российского генерального консула в Генуе Марата Павлова за помощь Италии в борьбе с эпидемией COVID19.

Об этом сообщает Liguria Notizie.

"В чрезвычайной ситуации коронавируса путинская Россия помогает Италии. Вы замечательные люди. Я благодарю вас", — сказал Пиана.

"Прибытие в Италию оперативной группы воздушно-десантных войсках Военно-Воздушных сил России, отправленных по прямому приказу президента Владимира Путина, которому, в свою очередь, спасибо, было для нас очень приятной новостью", — добавил он.

Девять военно-транспортных самолетов Ил-76 доставили в Италию 100 военных врачей, среди которых находятся вирусологи и эпидемиологи, а также 8 мобильных медицинских бригад со всем санитарно-техническим оборудованием вентиляции легких, оборудованием для дезинфекции, маски, очки, костюмы, перчатки и другие индивидуальные средства защиты), чтобы помочь коллегам в больницах Северной Италии в битве против COVID19.

"Я благодарен русскому народу за этот акт любви и единения. Это еще одно доказательство того, что, в отличие от Европы, в России любят в Италию", — сказал Пиана.

Как сообщает РИА "Новости", в Италию во вторник прибыл 14-й самолет ВКС РФ для помощи в борьбе с коронавирусом.

Как сообщала "Правда.Ру", работа российских военных медиков в Италии — это психологический прорыв, возможно, поворотный момент в отношениях между Европой и Россией.

В 2016 году Лигурия стала второй после Венето итальянской областью, вынесшей на повестку дня вопрос о необходимости отмены губительного для региона санкционного режима, а также обратившейся к национальному правительству с призывом осудить политику ЕС по Крыму и с уважением отнестись к воле, выраженной народом полуострова на референдуме.