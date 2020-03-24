Лидеры стран-участниц G20 планируют собраться на этой неделе. Предположительно, саммит пройдет 26 марта.
Об этом пишет японское агентство "Киодо", ссылаясь на источник в правительстве страны. Время также еще уточняется.
Саммит пройдет в формате телеконференции по защищенным каналам связи. Основной темой беседы станет борьба с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует организовать саммит G7. Эта встреча также пройдет в удаленном формате.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.