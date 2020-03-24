Саммит G20 может пройти на этой неделе

Лидеры стран-участниц G20 планируют собраться на этой неделе. Предположительно, саммит пройдет 26 марта.

Об этом пишет японское агентство "Киодо", ссылаясь на источник в правительстве страны. Время также еще уточняется.

Саммит пройдет в формате телеконференции по защищенным каналам связи. Основной темой беседы станет борьба с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует организовать саммит G7. Эта встреча также пройдет в удаленном формате.