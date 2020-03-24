Англичане, которые критиковали свое правительство за "легкомысленное отношение" к угрозе коронавируса, оказались морально не готовы к карантину, который наконец-то вводится в стране.
Сегодня после того как McDonald's объявил о закрытии в стране всех своих филиалов, в торговые точки выстроились в прямом смысле многокилометровые очереди.
"Просто нам нужен еще один Биг-Мак, прежде чем мы на неопределенное время потеряем возможность его съесть", — говорят британцы.
Сеть, известная своим Биг-Маком, закрывает филиалы по всей Великобритании сегодня в 7 вечера.
К слову, примеру McDonald's скоро последуют и другие сети быстрого питания: Greggs, KFC и Nando's: они уже объявили о закрытии своих ресторанов.
По последним данным, в стране:
Британское правительство, что называется, до последнего не вводило в стране никаких ограничительных мер из-за пандемии. Да и неизвестно, когда ввело бы, если бы не ультиматум президента Франции (об этом подробнее — здесь).
Зато с сегодняшнего дня карантин, по словам Бориса Джонсона, "вводится драконовский":
"Вы должны оставаться дома. За малейшее нарушение — драконовский штраф"
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.