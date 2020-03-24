В Британии километровые очереди выстроились в McDonald's

Англичане, которые критиковали свое правительство за "легкомысленное отношение" к угрозе коронавируса, оказались морально не готовы к карантину, который наконец-то вводится в стране.

Сегодня после того как McDonald's объявил о закрытии в стране всех своих филиалов, в торговые точки выстроились в прямом смысле многокилометровые очереди.

"Просто нам нужен еще один Биг-Мак, прежде чем мы на неопределенное время потеряем возможность его съесть", — говорят британцы.

Сеть, известная своим Биг-Маком, закрывает филиалы по всей Великобритании сегодня в 7 вечера.

К слову, примеру McDonald's скоро последуют и другие сети быстрого питания: Greggs, KFC и Nando's: они уже объявили о закрытии своих ресторанов.

Ситуация с коронавирусом в Великобритании

По последним данным, в стране:

зарегистрировано 6650 случаев заражения;

умерли от коронавируса 335 человек.

Карантин в Великобритании

Британское правительство, что называется, до последнего не вводило в стране никаких ограничительных мер из-за пандемии. Да и неизвестно, когда ввело бы, если бы не ультиматум президента Франции (об этом подробнее — здесь).

Зато с сегодняшнего дня карантин, по словам Бориса Джонсона, "вводится драконовский":

в стране закрываются все магазины, кроме продовольственных,

закрываются все увеселительные и культурные учреждения, включая детские площадки и церкви;

запрещаются собрания более чем двух человек;

выходить из дома можно только за едой, медицинской помощью или выезжать на работу;

выход на прогулку — один раз в день, но парки будут патрулироваться, чтобы убедиться, что нет никакого нарушения правил.

Борис Джонсон: