322 гражданина России вернется сегодня на родину. Россиян доставят из Узбекистана.
24 марта за ними отправился спецрейс "Аэрофлота".
"Очередной спецрейс "Аэрофлота" вылетел 24 марта из Ташкента в Шереметьево в 04:30. На борту — 322 гражданина России", — сообщили в посольстве России в Узбекистане.
В среду за россиянами, которые все еще остаются в Ташкенте, отправится чартер авиакомпании Uzbekistan Airways.
Напомним, что Узбекистан приостановил авиасообщение с другими странами. Российские дипломаты организовали эвакуацию россиян.
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