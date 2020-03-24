Больше 300 россиян вернутся сегодня на родину из Узбекистана

322 гражданина России вернется сегодня на родину. Россиян доставят из Узбекистана.

24 марта за ними отправился спецрейс "Аэрофлота".

"Очередной спецрейс "Аэрофлота" вылетел 24 марта из Ташкента в Шереметьево в 04:30. На борту — 322 гражданина России", — сообщили в посольстве России в Узбекистане.

В среду за россиянами, которые все еще остаются в Ташкенте, отправится чартер авиакомпании Uzbekistan Airways.

Напомним, что Узбекистан приостановил авиасообщение с другими странами. Российские дипломаты организовали эвакуацию россиян.